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NI: Реальные достижения Путина

  • 4.06.2025, 11:34
NI: Реальные достижения Путина

Все, чего Россия пыталась избежать, благодаря ему стало реальностью.

НАТО расширилось — вступили Финляндия и Швеция, Балтика превратилась в «озеро НАТО», Европа наконец проснулась от своей оборонной спячки, а Украина стала второй по численности армией в Альянсе и производителем передовых вооружений, пишет американское издание The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

«Достижения» Путина следует увековечить. Именно Путин — главный архитектор беспрецедентных изменений, охвативших Украину, Европу, Кавказ, Центральную Азию и саму Россию.

Более того, бывшие постсоветские государства, такие как Армения и страны Центральной Азии, начали отходить от влияния Москвы. Даже Турция, воспользовавшись поражением Черноморского флота РФ, укрепляет свое положение в регионе.

Сама Россия, как отмечается в статье, также «изменилась»: демографический кризис, разоренная экономика, отток миллионов специалистов и зависимость от Китая, Ирана и КНДР — все это якобы результат «величественной трансформации», инициированной одним человеком.

Как иронично подытоживает статья: «Пять футов семь дюймов, 80 килограммов — этот «лилипутин» действительно изменил мир.

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