Сколько стоит путевка в белорусский санаторий

Сколько стоит путевка в белорусский санаторий3
- 4.06.2025, 11:32
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Не каждому белорусу такой отдых по карману.
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как можно оздоровиться летом в ведомственных санаториях, в том числе пожилым людям. Сколько стоит путевка и кто может получить скидку, пишет tochka.by.
Речь идет о санаториях «Березина», «Белая Вежа», «Ясельда» и «Вяжути».
Оздоровление в них обойдется более чем в Br1000. Столько стоит путевка на 15 дней.
Бесплатно или со скидкой
В Минтруда напомнили, что некоторые могут рассчитывать на скидку при оздоровлении, а кое-кто и вовсе может отдохнуть бесплатно. К последним относятся инвалиды I и II группы вне зависимости от занятости. Они могут бесплатно ездить в санатории раз в два года. Сопровождающие инвалидов I группы также обеспечиваются путевками, правда, без лечения.
По льготной стоимости могут оздоравливаться неработающие ветераны труда и неработающие инвалиды III группы. Но не чаще одного раза в три года.
Как правило, они оплачивают 15–20% от стоимости путевки в зависимости от дохода и сезона. Получается Br150–200.
Сколько людей отдохнуло в санаториях
В 2024 году белорусские санатории приняли 571,8 тыс. отдыхающих, среди которых 31,8% составили иностранные граждане. Эти данные представил Белстат.
Всего в прошлом году белорусские здравницы посетили люди из 67 стран.
Первое место по числу отдыхающих в наших санаториях занимает Россия, второе – Латвия, третье – Азербайджан.
По сравнению с прошлым годом число иностранцев возросло на 15%. Это принесло нашей стране более Br80 млн.