Сколько стоит путевка в белорусский санаторий 3 4.06.2025, 11:32

2,044

иллюстративное фото

Не каждому белорусу такой отдых по карману.

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как можно оздоровиться летом в ведомственных санаториях, в том числе пожилым людям. Сколько стоит путевка и кто может получить скидку, пишет tochka.by.

Речь идет о санаториях «Березина», «Белая Вежа», «Ясельда» и «Вяжути».

Оздоровление в них обойдется более чем в Br1000. Столько стоит путевка на 15 дней.

Бесплатно или со скидкой

В Минтруда напомнили, что некоторые могут рассчитывать на скидку при оздоровлении, а кое-кто и вовсе может отдохнуть бесплатно. К последним относятся инвалиды I и II группы вне зависимости от занятости. Они могут бесплатно ездить в санатории раз в два года. Сопровождающие инвалидов I группы также обеспечиваются путевками, правда, без лечения.

По льготной стоимости могут оздоравливаться неработающие ветераны труда и неработающие инвалиды III группы. Но не чаще одного раза в три года.

Как правило, они оплачивают 15–20% от стоимости путевки в зависимости от дохода и сезона. Получается Br150–200.

Сколько людей отдохнуло в санаториях

В 2024 году белорусские санатории приняли 571,8 тыс. отдыхающих, среди которых 31,8% составили иностранные граждане. Эти данные представил Белстат.

Всего в прошлом году белорусские здравницы посетили люди из 67 стран.

Первое место по числу отдыхающих в наших санаториях занимает Россия, второе – Латвия, третье – Азербайджан.

По сравнению с прошлым годом число иностранцев возросло на 15%. Это принесло нашей стране более Br80 млн.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com