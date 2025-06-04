В Беларуси на торги выставили дом с шестью прописанными в нем несовершеннолетними

В Беларуси на торги выставили дом с шестью прописанными в нем несовершеннолетними2
- 4.06.2025, 11:45
- 1,928
Недвижимость находится в Добрушском районе.
На торги на площадке «БелЮрОбеспечение» выставили дом в деревне Борщовка Добрушского района. В жилье зарегистрированы семь человек, среди которых — шестеро несовершеннолетних. Владелицей указана женщина.
Обременение — запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя, а также зарегистрированные в жилье — семь человек, среди которых шестеро — несовершеннолетние.
В объявлении указано, что одноэтажный однобревенчатый с тремя верандами жилой дом с надворными постройками — погребом, четырьмя сараями. Он расположен на земельном участке в 25 соток.
При этом есть самовольные строения.
Начальная стоимость недвижимости — 8200 рублей. Торги назначены на 5 июня.