закрыть
4 июня 2025, среда, 13:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси на торги выставили дом с шестью прописанными в нем несовершеннолетними

2
  • 4.06.2025, 11:45
  • 1,928
В Беларуси на торги выставили дом с шестью прописанными в нем несовершеннолетними
Фото: e-auction.by

Недвижимость находится в Добрушском районе.

На торги на площадке «БелЮрОбеспечение» выставили дом в деревне Борщовка Добрушского района. В жилье зарегистрированы семь человек, среди которых — шестеро несовершеннолетних. Владелицей указана женщина.

Фото: e-auction.by

Обременение — запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя, а также зарегистрированные в жилье — семь человек, среди которых шестеро — несовершеннолетние.

Фото: e-auction.by

В объявлении указано, что одноэтажный однобревенчатый с тремя верандами жилой дом с надворными постройками — погребом, четырьмя сараями. Он расположен на земельном участке в 25 соток.

Фото: e-auction.by

При этом есть самовольные строения.

Начальная стоимость недвижимости — 8200 рублей. Торги назначены на 5 июня.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров