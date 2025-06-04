В Беларуси на торги выставили дом с шестью прописанными в нем несовершеннолетними 2 4.06.2025, 11:45

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Фото: e-auction.by

Недвижимость находится в Добрушском районе.

На торги на площадке «БелЮрОбеспечение» выставили дом в деревне Борщовка Добрушского района. В жилье зарегистрированы семь человек, среди которых — шестеро несовершеннолетних. Владелицей указана женщина.

Фото: e-auction.by

Обременение — запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя, а также зарегистрированные в жилье — семь человек, среди которых шестеро — несовершеннолетние.

Фото: e-auction.by

В объявлении указано, что одноэтажный однобревенчатый с тремя верандами жилой дом с надворными постройками — погребом, четырьмя сараями. Он расположен на земельном участке в 25 соток.

Фото: e-auction.by

При этом есть самовольные строения.

Начальная стоимость недвижимости — 8200 рублей. Торги назначены на 5 июня.

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