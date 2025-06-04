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Симоне Индзаги покинул «Интер» ради саудовского «Аль-Хиляля»

  • 4.06.2025, 11:47
Симоне Индзаги покинул «Интер» ради саудовского «Аль-Хиляля»
Симоне Индзаги

Тренер возглавлял футбольный клуб из Милана с 2021 года.

«Интер» подтвердил уход Симоне Индзаги с поста главного тренера. Об этом сказано на официальном сайте миланского футбольного клуба.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Ранее сообщалось, что 49-летний специалист уведомил руководство «нерадзурри» о решении продолжить карьеру в саудовском «Аль-Хиляле».

Индзаги возглавлял «Интер» с 2021 года. Под его руководством команда становилась чемпионом Италии, дважды завоевывала Кубок страны и трижды — национальный Суперкубок, а также два раза доходила до финала Лиги чемпионов.

По итогам сезона-2024/2025 «Интер» занял второе место в турнирной таблице Серии А, заработав 81 балл и отстав от «Наполи» на одно очко. В Кубке Италии «нерадзурри» дошли до полуфинала, в Суперкубке страны в финале уступили «Милану», а в финале Лиги чемпионов потерпели разгромное поражение от «ПСЖ».

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