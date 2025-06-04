Как живут белорусы с паспортами иностранца 4.06.2025, 12:01

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Примеры Германии, Польши и Португалии.

Почти два года назад Александр Лукашенко запретил белорусам менять и получать паспорта за рубежом. Выходом для тех, у кого истек документ и кто не может вернуться в страну, стало получение паспорта иностранца. Как им живется с этим документом, и с какими проблемами они сталкиваются? Своим опытом с Deutsche Welle поделились белорусы, которые живут в Германии, Португалии и Польше.

Паспорт «чужого» за две недели в Португалии

Белорус Игорь (имя изменено. — Прим. ред.) приехал в Португалию из Украины после начала полномасштабного вторжения России. Год назад у него закончился срок действия белорусского паспорта — теперь он подтверждает свою личность паспортом иностранца Португалии. По словам белоруса, документ выдали буквально за две недели, стоимость оформления составила порядка 120 евро.

«Первое время мы с семьей жили по временной защите. Когда мой белорусский паспорт начал подходить к концу, я как высококвалифицированный специалист получил ВНЖ — без него оформить паспорт иностранца в Португалии невозможно. Насколько мне известно, в целом такие паспорта начали выдавать здесь только с прошлой весны, до этого был перерыв. Я получил его одним из первых среди белорусов».

Серый документ с надписью «Aliens passport» Игорю выдали на два года. По словам белоруса, в Португалии у него редко спрашивают паспорт: для большинства административных процедур достаточно ВНЖ.

«За все время я предъявлял паспорт несколько раз. Везде очень удивлялись, потому что никогда такого не видели. Но вопросов к нему не возникало. Также этот паспорт подошел украинскому банку для обновления документов, потому что у них в системе было указано, что мой белорусский паспорт истек. Для аренды квартиры в Португалии он тоже понадобился — его отсканировали, хотя, насколько знаю, для заключения договора хватило бы и ВНЖ. Путешествовал с паспортом иностранца я только в Польшу — в него мельком заглянули, чтобы сверить фамилию».

Его случай, по словам Игоря, не уникален: белорусов с паспортом иностранца в Португалии становится все больше. На данный момент в тематическом чате, в котором обсуждают получение такого документа, состоит более 400 человек.

Германия: удивительно быстрая бюрократия

Белорус Андрей живет в Германии порядка трех лет, и уже почти год — без белорусского паспорта, срок действия которого закончился в августе 2024 года. В июне 2024 года Андрей написал в управление по делам иностранцев с просьбой выдать ему паспорт иностранца.

«В интернете можно найти инструкции, на какие параграфы закона опираться при подаче заявления, указать, по какой причине ты не можешь поехать в свою родную страну, и предъявить старый паспорт. Я воспользовался этой инструкцией, написал все необходимое, перевел с помощью ИИ на немецкий язык и отправил».

По словам Андрея, ждать ответа пришлось недолго — ему ответили буквально в течение десяти дней и назначили визит на ноябрь.

«Перед визитом в миграционную службу я на всякий случай попросил правозащитную организацию Libereco составить для меня письмо поддержки. Забегая наперед, скажу, что оно мне не понадобилось. Миграционная служба приняла решение быстро, ей было достаточно той информации, которую я уже предоставил. На прием я принес только старый, уже просроченный белорусский паспорт и ВНЖ. Поскольку по работе мне нужно было выезжать из Германии, я попросил сделать документы побыстрее — в итоге забрал свой серый паспорт иностранца уже через месяц. Обычно эта процедура занимает порядка двух».

Почти три месяца — с августа по ноябрь — белорус жил в Германии с недействительным паспортом и действующим ВНЖ. Особых проблем, по его словам, у него не возникло.

«Мой немецкий банк даже не прислал никаких оповещений. А вот польский PKO пригрозил отключить какие-то функции без предоставления нового документа. Но и это удалось быстро уладить».

Получить разрешение на въезд в страны, где белорусам нужна виза, Андрей не пытался. Хотя удивляется, что с паспортом иностранца ему, к примеру, нужна виза в Турцию, и стоит она порядка 250 евро.

«В целом, пока не возникало вопросов с этим паспортом — ни при заключении договоров, ни во время путешествий. Подключал новую симку — у меня попросили только ВНЖ. Странное ощущение: с этим паспортом ты уже как будто не белорус, но еще не немец».

Польша: понадобился базовый список документов

Почти два года назад у белоруски Альбины (имя изменено. — Прим. ред.) закончился белорусский паспорт — примерно столько же она живет в Польше по польскому проездному документу. Как объясняет белоруска, он выглядит почти как польский паспорт — но с синей обложкой и надписью «Dokument podróży».

«Чтобы податься, был необходим базовый список документов: подтверждение легального статуса в Польше и прописка. Сложность была только в больших очередях в ужонде (миграционной службе. — Прим. ред.). Там меня попросили написать заявление, указать, по какой причине я прошу проездной документ. Менее чем через месяц пришло смс-сообщение, что мое заявление рассмотрели и я могу забрать готовый документ».

Проездной документ, по словам Альбины, выдается на один год — сейчас у нее уже второй трэвел-паспорт. «Когда меняла, понадобился тот же список документов, а еще указать страны, которые я за прошедший год посетила, и примерные даты».

За два года Альбина путешествовала только по странам ЕС — нигде особого внимания к ее документам не проявляли. Только однажды, когда она сдавала багаж в аэропорту Варшавы, сотрудник удивился, когда взял ее трэвел-документ в руки, и попросил разрешения показать коллегам.

«Они передавали этот документ друг другу, внимательно рассматривали, но просили не волноваться — им просто было интересно, поскольку раньше такого документа не видели».

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