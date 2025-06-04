Любителям джинсовой одежды в Беларуси преподнесли «сюрприз» 1 4.06.2025, 12:39

За брендом Big Star теперь придется ехать в Польшу.

Госстандарт продолжает проверять «качество продукции» в белорусских магазинах. На этот раз список опасных товаров пополнила одежда известного польского бренда, пишет «Точка».

Перечень запрещенных товаров удивляет – более 30 наименований: от носков до курток.

Речь про бренд Big Star, который славится своей джинсовой одеждой и не только.

Главная претензия к курткам, платьям и рубашкам – «недостаточная воздухопроницаемость». При норме 50–70 дм3/м2с у некоторых изделий этот показатель якобы был в десятки раз ниже.

Фото: Госстандарт

Фото: Госстандарт

Фото: Госстандарт

Фото: Госстандарт

Фото: Госстандарт

В списке запрещенных товаров оказалось и несколько наименований обуви Big Star.

Фото: Госстандарт

Фото: Госстандарт

Фото: Госстандарт

По мнению специалистов Госстандарта, у нее «недостаточно прочно была приклеена подошва». При норме не менее 63 H/см в обуви химических методов крепления этот показатель якобы был в два раза ниже.

Интересно, что недостатки обнаружили и в детской одежде, в частности, в носках. Там был «превышен показатель безопасности по уровню миграции капролактама в водную среду».

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