Любителям джинсовой одежды в Беларуси преподнесли «сюрприз»1
- 4.06.2025, 12:39
За брендом Big Star теперь придется ехать в Польшу.
Госстандарт продолжает проверять «качество продукции» в белорусских магазинах. На этот раз список опасных товаров пополнила одежда известного польского бренда, пишет «Точка».
Перечень запрещенных товаров удивляет – более 30 наименований: от носков до курток.
Речь про бренд Big Star, который славится своей джинсовой одеждой и не только.
Главная претензия к курткам, платьям и рубашкам – «недостаточная воздухопроницаемость». При норме 50–70 дм3/м2с у некоторых изделий этот показатель якобы был в десятки раз ниже.
В списке запрещенных товаров оказалось и несколько наименований обуви Big Star.
По мнению специалистов Госстандарта, у нее «недостаточно прочно была приклеена подошва». При норме не менее 63 H/см в обуви химических методов крепления этот показатель якобы был в два раза ниже.
Интересно, что недостатки обнаружили и в детской одежде, в частности, в носках. Там был «превышен показатель безопасности по уровню миграции капролактама в водную среду».