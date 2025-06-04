Польша указала на ложь Лукашенко 1 4.06.2025, 12:33

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Ядерного оружия в Беларуси нет.

Силовые ведомства Польши не имеют четкого подтверждения присутствия российского ядерного оружия в Беларуси, заявил изданию Rzeczpospolita глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Дариуш Луковский.

«Хотя Лукашенко и заявил о наличии ядерного оружия в Беларуси, у нас нет веских доказательств этого», — сказал глава BBN.

«Однако мы знаем, что готовятся элементы инфраструктуры, боевые платформы для размещения такого оружия, проводится обучение с участием российских инструкторов», — отметил Луковский.

По его мнению, размещение ядерного оружия вблизи границ «с военной точки зрения бессмысленно, поскольку оно находится в зоне действия многих классических высокоточных видов оружия», и является элементом политической игры.

«Мы также создаем дилеммы для той стороны. Отсюда наша заинтересованность в углублении сотрудничества в рамках программы Nuclear Sharing (программа НАТО по совместному использованию ядерного оружия — прим.). Аналогичные элементы лежат в основе договора о расширенном сотрудничестве, подписанного с Францией», — добавил глава BBN.

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