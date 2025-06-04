«СБУ имеет еще карты в колоде» 4.06.2025, 12:53

Эксперт объяснил, что произошло с Крымским мостом после атаки.

Эффект от спецоперации СБУ, которая была проведена 3 июня под Крымским мостом, может быть отложенным во времени - возможно, россияне пока скрывают серьезные повреждения, вызванные взрывом. Об этом на Radio NV сказал военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, нет никаких сомнений в том, что операция была проведена, что произошел взрыв и тому подобное.

«Эффект от этого взрыва явно отложен во времени, поскольку движение по Крымскому мосту продолжается. По крайней мере вчера оно останавливалось дважды. Утром, во время первого взрыва, потом останавливался в течение дня, поскольку была повторная атака. После того я не видел собственно сообщения о том, что движение по мосту было заблокировано», - сказал обозреватель.

Он объяснил, что при наличии критических повреждений движение по путепроводу было бы мгновенно остановлено - это неотвратимо.

«Подождем, какой будет эффект этой меры и будет ли прекращено движение по так называемому Крымскому мосту для того, чтобы устранять последствия этого удара. Но очевидно, что СБУ имеет еще карты в колоде, кроме бомбардировщиков, которые были уничтожены в воскресенье, кроме удара по Крымскому мосту вчера. Я думаю, что эти карты в колоде еще есть», - подчеркнул Попович.

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