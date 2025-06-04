В школах Витебской области детей кормили просрочкой
- 4.06.2025, 13:08
Продукты повторно замораживались или имели поврежденную упаковку.
Прокуратура Витебской области провела проверку качества питания в учреждениях образования Шумилинского района. Как сообщили в информационной службе ведомства, в ряде школ и детских садов обнаружены серьезные нарушения, пишет «Онлайнер».
На складах пяти учреждений хранились просроченные продукты, часть из которых повторно замораживалась или имела поврежденную упаковку. Кроме того, в пищеблоках не соблюдали технологии приготовления блюд.
В ходе проверки изъяли и утилизировали более 65 килограммов некачественной продукции.