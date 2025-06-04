Николай Статкевич стал лауреатом премии Социнтерна
- 4.06.2025, 13:14
Лидер белорусской оппозиции — один из символов борьбы за демократию в мире.
Совет Социалистического Интернационала принял решение наградить лидера белорусской оппозиции, политзаключенного, главу партии «Народная Грамада» Николая Статкевича премией имени Хосе Франсиско Пенья Гомеса.
На заседание Социнтерна в Стамбуле, которое прошло 23 -25 мая, премию вручили двум лидерам организации, которые являются политическими заключенными — Николаю Статкевичу из Беларуси и Темирлану Султанбекову из Кыргызстана.
«Неизвестно, как пошла бы революция в 2020 году, если бы Статкевич оставался на свободе. Может, наша революция превратилась бы в реальное сопротивление и движение по сносу режима», — заявил «Радыё Рацыя» и. о. председателя «Народнай Грамады» Евгений Вильский.
Напомним, лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича задержали 31 мая 2020-го года, пять лет назад, за два месяца до «выборов».
Спустя 1,5 года, в декабре 2021 года, его осудили на 14 лет колонии особого режима. Политзаключенный отбывает наказание в Глубокской колонии. C февраля 2023 года о нем нет никаких сведений.
Николай Статкевич содержится в колонии в максимально жестких условиях: политика держат в одиночной камере в опасных для здоровья условиях. В заключении Николай Статкевич несколько раз переболел COVID-19.
Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина потребовала от белорусских властей опровергнуть полученную от нескольких источников информацию о возможной смерти в тюрьме Николая Статкевича.
«Покажите Николая Статкевича, если он жив, его самому близкому и родному человеку — Марине Адамович. Разрешите им свидание или хотя бы видеозвонок!
В противном случае ваше молчание будет означать, что источники правы и на совести Лукашенко и его карателей смерть еще одного политзаключенного», — заявила Наталья Радина.
К кампании «Покажите людям Статкевича!» присоединился ряд европейских политиков.
Напомним, что депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс выдвинул лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича на Нобелевскую премию мира.