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Иран отверг ультиматум США по обогащению урана

  • 4.06.2025, 13:21
Иран отверг ультиматум США по обогащению урана

После пяти раундов переговоров не удалось разрешить ключевых вопросов.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду сказал, что Тегеран не откажется от обогащения урана, и назвал противоречащим интересам Исламской Республики ключевое условие, выдвинутое Вашингтоном для урегулирования многолетнего спора о ядерной программе Тегерана, пишет The Moscow Times.

Оман, выступающий посредником на переговорах Ирана и США, в субботу передал предложение США.

После пяти раундов переговоров не удалось разрешить несколько сложных вопросов, включая желание Тегерана продолжать обогащение урана на своей территории и отказ вывезти за границу весь существующий запас высокообогащенного урана, который может быть использовать для производства ядерного оружия.

«Обогащение урана - ключевой элемент нашей ядерной программы, и враги сосредоточили внимание именно на обогащении, - сказал аятолла Хаменеи в телевизионном обращении. - Грубые и высокомерные лидеры США постоянно требуют, чтобы у нас не было ядерной программы. Кто вы такие, чтобы решать, должен ли Иран заниматься обогащением?».

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