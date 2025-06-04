От «золушки» до обладательницы «Оскара»: Анджелина Джоли отмечает 50-летие
- 4.06.2025, 13:35
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В Голливуде актриса прославилась после роли в фильме «Прерванная жизнь».
Известная актриса, режиссер и активистка Анджелина Джоли сегодня, 4 июня, празднует юбилей — 50 лет. За свою жизнь она не раз доказывала, что является настоящей звездой как на экране, так и в жизни. Мать шестерых детей, Анджелина прошла путь от скандальной «золушки» до обладательницы «Оскара» и всемирно известного гуманитарного деятеля, пишет журнал HELLO! (перевод — сайт Charter97.org).
Анджелина родилась в Лос-Анджелесе в семье актера Джона Войта и модели Маршлин Бертран. После развода родителей ее с братом воспитывала мать, к которой она была очень привязана до ее смерти в 2007 году. Отношения с отцом оставались напряженными, хотя они периодически пытались наладить связь.
В Голливуде Джоли прославилась после роли в фильме «Прерванная жизнь», за которую получила «Оскар», а также сыграла в культовых «Ларе Крофт», «Малефисенте» и «Туристе». Она также активно занимается режиссурой и гуманитарной деятельностью, выступая за права женщин и помощь беженцам.
Личная жизнь актрисы была насыщенной и не всегда простой. В 1996 году она вышла замуж за актера Джонни Ли Миллера, но брак продлился всего год. Затем последовал брак с Билли Бобом Торнтоном, с которым они были вместе три года. Самым громким стал союз с Брэдом Питтом — вместе они были 12 лет, воспитывая шестерых детей — троих приемных и троих биологических.
В 2014 году пара сыграла свадьбу, но в 2016-м их брак распался. Развод стал публичным и сопровождался спорами о детях и имуществе.
Анджелина — заботливая мать, которая поддерживает детей в их увлечениях и карьере. Старший сын Меддокс учится в Южной Корее, дочь Захара занимается благотворительностью, а младшие дети предпочитают держаться в стороне от публичности.
Сегодня Анджелина Джоли остается примером силы, творчества и преданности семье и обществу.