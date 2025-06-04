закрыть
4 июня 2025, среда, 14:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Никогда не видела такого мощного дождя и ветра»

2
  • 4.06.2025, 13:31
  • 2,330
«Никогда не видела такого мощного дождя и ветра»
иллюстративное фото

Жители Гомеля плавали по улицам на байдарках.

После сильнейшего ливня и порывов ветра до 15-20 м/с в Гомеле и трех районах области МЧС зафиксировало 142 случая падения деревьев. Из них 134 упали в самом Гомеле, сообщает канал «Гомельщина официально».

Работники МЧС 10 раз за день выезжали убирать и распиливать упавшие деревья. Как минимум в шести случаях в Гомеле деревья упали на автомобили, в десяти случаях – на крыши зданий.

Из-за непогоды кое-где отключалась электроэнергия, которая однако «оперативно восстанавливалась работниками РУП «Гомельэнерго».

По данным МЧС, пострадавших нет.

«Часа четыре лило непрерывно: я оказалась просто заблокированной в магазине с целой толпой таких же людей – выйти никто не решался», – рассказала «Белсату» жительница Гомеля. – Я еще никогда не видела такого мощного дождя и ветра! Честно говоря, страшно было возвращаться домой: сначала надо было как-то ехать на машине по этой «Венеции», чтобы убедиться, что мой дом не снесло там, не завалило деревьями. А потом я вспомнила, что не впустила в дом кота – и помчалалась быстрее. Но слава богу, все обошлось, хоть и немного залило стену в коридоре».

Напомним, 3 июня в Гомель и области прошел сильный ливень, затопило дороги и дома. В социальных сетях беларусы показывали, как плывут на байдарках по городу и пытаются спасти квартиры от воды, текущей с потолка.

В результате падения деревьев случаев травмирования людей не зафиксировали. Случаев выключения электроснабжения на данный момент не зафиксировали», – писала 3 июня «Гомельщина официально».

Люди показывали, что происходит на улице и в домах. Например, в одной из многоэтажек вымокнуть можно было, не выходя из подъезда, в одной из квартир текло прямо с потолка. Некоторые относились к ситуации с юмором и плыли по дороге на байдарке.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров