«Никогда не видела такого мощного дождя и ветра»2
- 4.06.2025, 13:31
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Жители Гомеля плавали по улицам на байдарках.
После сильнейшего ливня и порывов ветра до 15-20 м/с в Гомеле и трех районах области МЧС зафиксировало 142 случая падения деревьев. Из них 134 упали в самом Гомеле, сообщает канал «Гомельщина официально».
Работники МЧС 10 раз за день выезжали убирать и распиливать упавшие деревья. Как минимум в шести случаях в Гомеле деревья упали на автомобили, в десяти случаях – на крыши зданий.
Из-за непогоды кое-где отключалась электроэнергия, которая однако «оперативно восстанавливалась работниками РУП «Гомельэнерго».
По данным МЧС, пострадавших нет.
«Часа четыре лило непрерывно: я оказалась просто заблокированной в магазине с целой толпой таких же людей – выйти никто не решался», – рассказала «Белсату» жительница Гомеля. – Я еще никогда не видела такого мощного дождя и ветра! Честно говоря, страшно было возвращаться домой: сначала надо было как-то ехать на машине по этой «Венеции», чтобы убедиться, что мой дом не снесло там, не завалило деревьями. А потом я вспомнила, что не впустила в дом кота – и помчалалась быстрее. Но слава богу, все обошлось, хоть и немного залило стену в коридоре».
Напомним, 3 июня в Гомель и области прошел сильный ливень, затопило дороги и дома. В социальных сетях беларусы показывали, как плывут на байдарках по городу и пытаются спасти квартиры от воды, текущей с потолка.
В результате падения деревьев случаев травмирования людей не зафиксировали. Случаев выключения электроснабжения на данный момент не зафиксировали», – писала 3 июня «Гомельщина официально».
Люди показывали, что происходит на улице и в домах. Например, в одной из многоэтажек вымокнуть можно было, не выходя из подъезда, в одной из квартир текло прямо с потолка. Некоторые относились к ситуации с юмором и плыли по дороге на байдарке.