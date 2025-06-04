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Украинская разведка получила критически важную информацию о российской авиации

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  • 4.06.2025, 13:45
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Украинская разведка получила критически важную информацию о российской авиации

Взломаны ресурсы конструкторского бюро «Туполев».

Киберспециалисты Главного управления разведки осуществили атаку на ресурсы конструкторского бюро «Туполев» — ведущей российской компании по производству авиатехники и получила доступ к критически важным данным российского производителя стратегической авиации.

Об этом сообщили источники NV в спецслужбах.

Как сообщает источник в спецслужбе, в результате киберудара удалось получить чрезвычайно важную информацию стратегического уровня. В частности речь идет о:

служебной переписке руководства компании;

личные данные персонала конструкторского бюро;

адреса проживания;

резюме инженеров и конструкторов; служебные данные о закупках;

протоколы закрытых заседаний и тому подобное.

Как отметил собеседник в разведке, киберкорпус ГУР МО длительное время осуществлял контроль за документооборотом КБ Туполев, и в конце концов смог получить доступ к критически важным данным КБ объемом более 4,4 Гб.

Кроме того, украинские киберспециалисты взломали официальный онлайн-ресурс «Туполева», на котором на главном опубликовали изображение совы, которая держит в когтях российский самолет.

«Значение полученных данных трудно переоценить. Теперь не осталось фактически ничего тайного в деятельности КБ Туполев для украинской разведки, в частности мы завладели исчерпывающей информацией о лицах, которые непосредственно вовлечены в обслуживание российской стратегической авиации. Результат явно будет заметен как на земле, так и на небе», — прокомментировал итоги операции собеседник в спецслужбе.

С 2022 года КБ «Туполев» — производитель российской стратегической авиации — находится под международными санкциями как компания, непосредственно причастная к осуществлению широкомасштабной агрессии России против Украины.

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