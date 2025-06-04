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Один из банков ввел специальные правила для выдачи наличных белорусам

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  • 4.06.2025, 13:49
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Один из банков ввел специальные правила для выдачи наличных белорусам

Стало известно, что надо брать с собой для похода в кассу.

«Приорбанк» предупредил клиентов, что для получения наличных по карточкам в кассах его отделений нужно предъявлять паспорт или другой документ, который удостоверяет личность. Об этом сообщается на сайте финучреждения.

«При получении наличных средств в кассах отделений «Приорбанка» по банковской карточке вам необходимо предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий вашу личность», — сообщило финучреждение.

Белорусские банки требуют эти документы и при некоторых других операциях. К примеру, в 2023-м финучреждения просят предъявить их тех клиентов, которые пополняют текущие счета наличными через кассы банка.

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