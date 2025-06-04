В Кремле решили не заметить подрыва Крымского моста

В Кремле решили не заметить подрыва Крымского моста1
- 4.06.2025, 13:54
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Песков заявил, что в Москве ждут новых атак.
СБУ в третий раз подорвала Крымский мост. В Кремле отреагировали на эту информацию, заявив, что «повреждений не было».
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Песков заявил, что атака со стороны Украины действительно была, но Крымский мост не был поврежден.
Он назвал незаконную постройку «мирным объектом» и сообщил, что в Москве ждут новых атак на мост.
Напомним, 3 июня 2025 года Служба безопасности Украины (СБУ) провела успешную подводную атаку на Крымский мост, использовав 1 100 кг взрывчатки, что привело к серьезному повреждению опор сооружения.
Это уже третья атака на стратегический объект с начала полномасштабной войны. Россия временно приостановила движение по мосту, но официально атаку не подтвердила.