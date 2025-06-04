В Беларуси появилась дешевая черешня
- 4.06.2025, 14:01
- 1,452
Правда, из Узбекистана.
На главном минском рынке к некоторым продавцам выстроились очереди. А все потому, что цены на некоторые ягоды пошли вниз, пишет tochka.by.
Так, черешня из Узбекистана сейчас стоит по Br10,9 за кг. Есть варианты по Br20.
@lanochka.20 #комаровка#рынок#вкусняха ♬ оригинальный звук - Lesya_S_800
Кстати, на этом рынке еще недавно покупатели замечали ценник в разы выше. Так, греческая черешня в первой половине мая продавалась по Br130–150 за кило.
Греческая клубника сейчас продается за Br11,9. Уже появились белорусские ягоды – по Br10,9.
Еще пару недель назад эту ягоду продавали от Br14 за кило (а были варианты и вообще по Br40).