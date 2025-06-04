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В Беларуси появилась дешевая черешня

  • 4.06.2025, 14:01
  • 1,452
В Беларуси появилась дешевая черешня

Правда, из Узбекистана.

На главном минском рынке к некоторым продавцам выстроились очереди. А все потому, что цены на некоторые ягоды пошли вниз, пишет tochka.by.

Так, черешня из Узбекистана сейчас стоит по Br10,9 за кг. Есть варианты по Br20.

@lanochka.20 #комаровка#рынок#вкусняха ♬ оригинальный звук - Lesya_S_800

Кстати, на этом рынке еще недавно покупатели замечали ценник в разы выше. Так, греческая черешня в первой половине мая продавалась по Br130–150 за кило.

Греческая клубника сейчас продается за Br11,9. Уже появились белорусские ягоды – по Br10,9.

Еще пару недель назад эту ягоду продавали от Br14 за кило (а были варианты и вообще по Br40).

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