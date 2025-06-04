В Беларуси появилась дешевая черешня 4.06.2025, 14:01

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Правда, из Узбекистана.

На главном минском рынке к некоторым продавцам выстроились очереди. А все потому, что цены на некоторые ягоды пошли вниз, пишет tochka.by.

Так, черешня из Узбекистана сейчас стоит по Br10,9 за кг. Есть варианты по Br20.

Кстати, на этом рынке еще недавно покупатели замечали ценник в разы выше. Так, греческая черешня в первой половине мая продавалась по Br130–150 за кило.

Греческая клубника сейчас продается за Br11,9. Уже появились белорусские ягоды – по Br10,9.

Еще пару недель назад эту ягоду продавали от Br14 за кило (а были варианты и вообще по Br40).

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