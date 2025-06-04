Foreign Policy: Россия оказалась в стратегическом тупике 2 4.06.2025, 14:06

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Иллюстрация: Federico Yankelevich для Foreign Policy

Путин — не гроссмейстер, а азартный игрок.

Путин стремится не к стратегическому лидерству, а к удержанию власти любой ценой. Его действия на международной арене — не продуманный геополитический план, а серия рискованных шагов, направленных на дестабилизацию Запада, пишет издание Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

С началом второго срока Дональда Трампа администрация США ослабила поддержку Украины и начала сближение с Россией. Вопреки прежнему курсу, Вашингтон теперь пытается навязать Киеву мирное соглашение, выгодное Москве.

Путин давно использует методы КГБ: дезинформацию, пропаганду и подрыв демократии. Его цель — не расширение влияния, а устранение угроз режиму. После Майдана и свержения Януковича в 2014 году он аннексировал Крым и начал гибридную войну, применяя тролль-фабрики и вмешательство в выборы.

Противостояние с Западом стало для Путина способом легитимизации власти внутри страны. Он продвигает образ «оплота традиционных ценностей» в борьбе с «упадком Запада». Однако его агрессия спровоцировала обратный эффект: НАТО укрепилось, а Европа начала перевооружение. Финляндия и Швеция присоединились к Альянсу, а страны ЕС усиливают оборону.

Сегодня Россия изолирована. Ее союзники — Иран и КНДР — слабые режимы. Китай, несмотря на видимую поддержку, осторожен: Пекин не станет рисковать экономикой ради амбиций Кремля. Путин оказался в стратегическом тупике, где агрессия — не сила, а попытка скрыть внутреннюю уязвимость.

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