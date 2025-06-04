Россияне начали скупать картонные гробы

Россияне начали скупать картонные гробы3
- 4.06.2025, 14:20
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Денег на деревянные не хватает.
В России вырос спрос на гробы из картона — они существенно дешевле деревянных, пишет канал «Русский ритейл и бизнес». Новинка обойдется в 1,5-6 тыс. рублей, в то время как на классический вариант придется потратить порядка 8 тыс. При этом есть и «люксовые» модели стоимостью 200 тыс. рублей. Продавцы утверждают, что картонные гробы выдерживают нагрузку до 150 килограммов и полностью разлагаются в земле за полгода, а не за несколько десятков лет, как деревянные. Также говорится, что они быстрее сгорают при кремации (15 минут против 90). «Бонусом» идет эксклюзивный дизайн, поскольку на картонный гроб можно нанести любой принт.
В Русской православной церкви одобрили новый «тренд». «Почему бы и нет? Картон тоже делается из дерева, но спрессованного», — сказал иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит). По его словам, единственным требованием к материалу для гробов является экологичность, а именно способность разлагаться в земле, поскольку после смерти человек должен стать земным прахом, «ибо указано: «Земля еси и в землю отыдеши».