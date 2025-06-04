Independent: В Кремниевой долине стала популярна «дофаминовая диета» 1 4.06.2025, 14:29

Технари отказываются от еды, музыки, секса и даже зрительного контакта.

В Кремниевой долине набирает популярность необычный тренд — так называемое «дофаминовое голодание». Его суть — полностью отказаться от всего, что приносит удовольствие: еды, музыки, общения, спорта, технологий и даже зрительного контакта, пишет британская газета Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Термин ввел психолог Кэмерон Сепах из Калифорнийского университета. По его словам, постоянная стимуляция — соцсети, сериалы, перекусы, онлайн-знакомства — приводит к тому, что мозг привыкает к высоким уровням дофамина, «гормона удовольствия», и становится менее чувствительным к радостям жизни. Чтобы восстановить баланс, Сепах предлагает временно отказаться от привычек, вызывающих сильные всплески дофамина.

Некоторые последователи пошли дальше и практикуют 24-часовые «тотальные голодания» — не едят, не работают, не пользуются гаджетами, не разговаривают, не двигаются активно и не смотрят в глаза другим людям.

Трое основателей стартапа SleepWell считают, что стали «зависимыми от удовольствий». Они проводят день в полной тишине, занимаясь растяжкой или рассматривая фото химических соединений. После этого, по их словам, простые вещи снова приносят радость, а работа становится «в кайф».

Однако ученые относятся к тренду скептически. «Наслаждение обычными вещами — это не зависимость», — говорит нейробиолог Хайме Кастрельон. Он поясняет, что дофамин помогает нам учиться на положительном опыте, а временное воздержание не сильно влияет на его уровень.

Вреда от дофаминового голодания, скорее всего, нет. Но и особой пользы — тоже.

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