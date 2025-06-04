Нелегалы начали забрасывать польские патрули дымовыми шашками

Нелегалы, пытавшиеся пересечь границу Польши и Беларуси, за минувшие сутки несколько раз бросали в польские патрули опасные предметы. Об этом говорится с сводке Подлясского отдела Пограничной охраны Польши.
На этот раз в ход пошли также дымовые шашки.
Всего же за 3 июня границу пытались нарушить 160 раз.
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