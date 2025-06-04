Нелегалы начали забрасывать польские патрули дымовыми шашками 4 4.06.2025, 14:46

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Видеофакт с границы Беларуси и Польши.

Нелегалы, пытавшиеся пересечь границу Польши и Беларуси, за минувшие сутки несколько раз бросали в польские патрули опасные предметы. Об этом говорится с сводке Подлясского отдела Пограничной охраны Польши.

На этот раз в ход пошли также дымовые шашки.

Всего же за 3 июня границу пытались нарушить 160 раз.

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