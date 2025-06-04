NBC: «Национальное достоинство» КНДР приведено в «вертикальное положение»
- 4.06.2025, 14:57
Работы по подъему судна Ким Чен Ына проводились вручную.
Северная Корея, по данным американских аналитиков, вернула в вертикальное положение свой новый эсминец класса Choe Hyun, который частично опрокинулся во время неудачного запуска 21 мая. Об этом сообщила исследовательская программа 38 North, занимающаяся анализом ситуации в КНДР, пишет NBC News (перевод — сайт Charter97.org).
Лидер страны Ким Чен Ын, лично присутствовавший на церемонии, назвал произошедшее «оскорблением национального достоинства» и пообещал наказать ответственных за инцидент. По информации северокорейских источников, несколько чиновников уже задержаны.
На спутниковых снимках от 2 июня видно, что судно, весом 5000 тонн, приведено в вертикальное положение. Отмечается, что работы по подъему проводились вручную — с использованием канатов и, возможно, аэростатов. Нос корабля по-прежнему остается на суше, и, предположительно, поврежден сонарный отсек.
Для полноценного ремонта эсминец потребуется вывести из воды, но в порту Чхонджин, где происходила церемония, нет необходимой инфраструктуры, такой как плавучий или стационарный док, уточняют специалисты. Судоверфь на восточном побережье в основном занимается строительством рыболовецких и грузовых судов и не имеет опыта запуска военных кораблей такого размера.
Ранее Ким Чен Ын приказал завершить восстановление эсминца до начала заседания «Трудовой партии Кореи», которое ожидается в июне.