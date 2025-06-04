NBC: «Национальное достоинство» КНДР приведено в «вертикальное положение» 4.06.2025, 14:57

Работы по подъему судна Ким Чен Ына проводились вручную.

Северная Корея, по данным американских аналитиков, вернула в вертикальное положение свой новый эсминец класса Choe Hyun, который частично опрокинулся во время неудачного запуска 21 мая. Об этом сообщила исследовательская программа 38 North, занимающаяся анализом ситуации в КНДР, пишет NBC News (перевод — сайт Charter97.org).

Лидер страны Ким Чен Ын, лично присутствовавший на церемонии, назвал произошедшее «оскорблением национального достоинства» и пообещал наказать ответственных за инцидент. По информации северокорейских источников, несколько чиновников уже задержаны.

На спутниковых снимках от 2 июня видно, что судно, весом 5000 тонн, приведено в вертикальное положение. Отмечается, что работы по подъему проводились вручную — с использованием канатов и, возможно, аэростатов. Нос корабля по-прежнему остается на суше, и, предположительно, поврежден сонарный отсек.

Для полноценного ремонта эсминец потребуется вывести из воды, но в порту Чхонджин, где происходила церемония, нет необходимой инфраструктуры, такой как плавучий или стационарный док, уточняют специалисты. Судоверфь на восточном побережье в основном занимается строительством рыболовецких и грузовых судов и не имеет опыта запуска военных кораблей такого размера.

Ранее Ким Чен Ын приказал завершить восстановление эсминца до начала заседания «Трудовой партии Кореи», которое ожидается в июне.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com