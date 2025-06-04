Белорусские банки резко сократили объемы кредитования населения 4.06.2025, 15:12

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Бум закончился.

Белорусские банки, похоже, начали выполнять советы нового руководства Национального банка, и в апреле 2025 года существенно снизили объем выдачи как потребительских кредитов, так и займов на финансирование недвижимости, пишет select.by.

По данным Национального банка РБ, банки предоставили физическим лицам за месяц потребительских кредитов на 1 008,7 млн. рублей, что меньше, чем в марте 2025 года на 109,2 млн. рублей. Более того. в апреле 2026 года аналогичный показатель составлял 1 069,9 млн. рублей, то есть наблюдается сокращение кредитования и в годовом выражении.

За четыре месяца текущего года банки выдали потребительских кредитов на 4 245,0 млн. рублей, что на 0,45 млрд. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кредитов на финансирование недвижимости они предоставили в январе—апреле 2025 года на сумму в 1 080,9 млн. рублей — на 16,7 млн. рублей меньше, чем на год назад.

Причиной этого стало снижение темпов кредитования в апреле: на 99,1 млн. рублей по сравнению с мартом — до 262,5 млн. рублей. К этому привело, возможно, сокращение объемов строительства жилья для очередников, осуществляемого с государственной поддержкой.

Задолженность физических лиц по потребительским кредитам в апреле увеличилась всего на 110,6 млн. рублей и достигла 10 767,3 млн. рублей. Аналогичный показатель по недвижимости вырос на 132,8 млн. рублей — до 16 574,4 млн. рублей.

Задолженность юридических лиц коммерческим банкам (без учета Банка развития) в апреле увеличилась намного более существенно. В частности, рублевый долг государственных коммерческих предприятий вырос на 187,1 млн. рублей и достиг 20 622,3 млн. рублей. У предприятий частного сектора данный показатель увеличился на 399 млн. рублей — до 18 955,9 млн. рублей.

Белорусские предприятия активно осуществляли заимствования и в иностранной валюте. Такая задолженность государственного сектора экономики выросла по сравнению с мартом на 9,5 млн. долларов (до 2 698,7 млн. долларов), а у частного — на 163,1 млн. долларов (до 2 831 млн. долларов).

Сократилась валютная кредитная задолженность только у небанковских финансовых организаций: на 10,6 млн. долларов — до 819,9 млн. рублей. Долг и в белорусских рублях у них вырос: на 62,3 млн. рублей — до 2 077,2 млн. рублей.

Суммарная кредитная задолженность экономики перед коммерческими банками в апреле увеличилась на 974 млн. рублей и достигла 88 408,8 млн. рублей. Задолженность по заимствованиям в национальной валюте выросла на 891,3 млн. рублей — до 69 026,2 млн. рублей. Основной вклад в ее увеличение внесли юридические лица.

Опережающими темпами в апреле увеличивалось долгосрочное кредитование в рублях. Задолженность экономики по таким кредитам в национальной валюте поднялась по сравнению с мартом на 726,3 млн. рублей — до 48 890,6 млн. рублей. Аналогичная краткосрочная задолженность выросла всего на 166,4 млн. рублей и составила на 1 мая 20 026,4 млн. рублей.

Задолженность по кредитам в иностранной валюте увеличилась за месяц на 161,8 млн. долларов — до 6 352,4 млн. долларов. Она увеличивается уже на протяжении пяти месяцев подряд, хотя в начале прошлого года данный показатель снижался. Возможно, банки стремятся предоставлять кредиты в иностранной валюте, страхуя себя от рисков девальвации рубля.

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