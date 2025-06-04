закрыть
4 июня 2025, среда, 16:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские банки резко сократили объемы кредитования населения

  • 4.06.2025, 15:12
  • 1,468
Белорусские банки резко сократили объемы кредитования населения

Бум закончился.

Белорусские банки, похоже, начали выполнять советы нового руководства Национального банка, и в апреле 2025 года существенно снизили объем выдачи как потребительских кредитов, так и займов на финансирование недвижимости, пишет select.by.

По данным Национального банка РБ, банки предоставили физическим лицам за месяц потребительских кредитов на 1 008,7 млн. рублей, что меньше, чем в марте 2025 года на 109,2 млн. рублей. Более того. в апреле 2026 года аналогичный показатель составлял 1 069,9 млн. рублей, то есть наблюдается сокращение кредитования и в годовом выражении.

За четыре месяца текущего года банки выдали потребительских кредитов на 4 245,0 млн. рублей, что на 0,45 млрд. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кредитов на финансирование недвижимости они предоставили в январе—апреле 2025 года на сумму в 1 080,9 млн. рублей — на 16,7 млн. рублей меньше, чем на год назад.

Причиной этого стало снижение темпов кредитования в апреле: на 99,1 млн. рублей по сравнению с мартом — до 262,5 млн. рублей. К этому привело, возможно, сокращение объемов строительства жилья для очередников, осуществляемого с государственной поддержкой.

Задолженность физических лиц по потребительским кредитам в апреле увеличилась всего на 110,6 млн. рублей и достигла 10 767,3 млн. рублей. Аналогичный показатель по недвижимости вырос на 132,8 млн. рублей — до 16 574,4 млн. рублей.

Задолженность юридических лиц коммерческим банкам (без учета Банка развития) в апреле увеличилась намного более существенно. В частности, рублевый долг государственных коммерческих предприятий вырос на 187,1 млн. рублей и достиг 20 622,3 млн. рублей. У предприятий частного сектора данный показатель увеличился на 399 млн. рублей — до 18 955,9 млн. рублей.

Белорусские предприятия активно осуществляли заимствования и в иностранной валюте. Такая задолженность государственного сектора экономики выросла по сравнению с мартом на 9,5 млн. долларов (до 2 698,7 млн. долларов), а у частного — на 163,1 млн. долларов (до 2 831 млн. долларов).

Сократилась валютная кредитная задолженность только у небанковских финансовых организаций: на 10,6 млн. долларов — до 819,9 млн. рублей. Долг и в белорусских рублях у них вырос: на 62,3 млн. рублей — до 2 077,2 млн. рублей.

Суммарная кредитная задолженность экономики перед коммерческими банками в апреле увеличилась на 974 млн. рублей и достигла 88 408,8 млн. рублей. Задолженность по заимствованиям в национальной валюте выросла на 891,3 млн. рублей — до 69 026,2 млн. рублей. Основной вклад в ее увеличение внесли юридические лица.

Опережающими темпами в апреле увеличивалось долгосрочное кредитование в рублях. Задолженность экономики по таким кредитам в национальной валюте поднялась по сравнению с мартом на 726,3 млн. рублей — до 48 890,6 млн. рублей. Аналогичная краткосрочная задолженность выросла всего на 166,4 млн. рублей и составила на 1 мая 20 026,4 млн. рублей.

Задолженность по кредитам в иностранной валюте увеличилась за месяц на 161,8 млн. долларов — до 6 352,4 млн. долларов. Она увеличивается уже на протяжении пяти месяцев подряд, хотя в начале прошлого года данный показатель снижался. Возможно, банки стремятся предоставлять кредиты в иностранной валюте, страхуя себя от рисков девальвации рубля.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров