Домик с дронами на Красной площади 4 Владимир Пастухов

4.06.2025, 15:18

4,428

Владимир Пастухов

Открыт «ящик Пандоры».

Думаю, что украинская дроновая атака на аэродромы стратегической авиации России повлияет на эволюцию систем безопасности не в меньшей степени, чем атака на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке в 2011 году. Операция Израиля со взрывающимися пейджерами остроумна, но не уникальна. Украинцы же вскрыли «кластер массовой уязвимости». В общем-то, такие «открытия» случаются раз в десятилетия. На войне (любого типа) больше всего ценится то, что может сделать каждый. «Домик для дрона» — это технология для массового террора. Теперь этого уже не развидеть, и с этим человечеству придется жить практически весь XXI век. Когда я пишу, что сама эта операция не способна решить исход этой войны, я нисколько не умаляю ее, не побоюсь этого слова, всемирно-исторического значения. Войдет во все учебники по разведовательно-диверсионной деятельности, как минимум.

Вопрос, который напрашивается: почему Украина, показавшая способность к столь сложным и масштабным диверсионным актам, не прибегала к этому виду борьбы с самого начала война, а приберегла на «десерт», под переговорный занавес? Не потому ли, что не хотела открывать «ящик Пандоры», переводя войну в новую смешанную военно-гибридную форму? Значит ли это, что теперь она этого не боится? Мы не знаем, обладает ли Россия аналогичными возможностями на территории самой Украины. Ближайшее будущее нам это покажет. Но в любом случае, приоритет в этом споре останется за украинцами.

Возвращаясь к этой конкретной диверсии, я не столько впечатлен конкретно этой атакой (по мне так большее значение имела бы атака на аэродромы, где базируются МиГи с «Кинжалами» и «Сушки» с управляемыми бомбами), сколько возможность клонирования этой технологии для достижения любых целей. Собственно, такой «домик» можно ведь и на Красную площадь подогнать в виде палатки с мороженым, и из нее полетят «пломбиры» на Мавзолей. В общем, если в этой операции и был намек, то он классический, из «Крестного отца»: «Если что-то в этой жизни определённо… если история нас чему-то научила, — убить можно любого».

Владимир Пастухов, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com