Евросоюз одобрил переход Болгарии на евро 4.06.2025, 15:30

София может присоединиться к еврозоне с 1 января 2026 года.

Европейская комиссия и ЕЦБ в среду одобрили переход Болгарии на евро с 2026 года, что сделает ее двадцать первой страной-участницей валютного блока, сообщает Reuters.

В докладе о конвергенции, описывающем соответствие экономики Болгарии остальным странам еврозоны, Еврокомиссия сообщила, что София выполнила условия, необходимые для перехода на единую валюту, которую используют 347 миллионов жителей 20 европейских государств.

«Сегодня Европейская комиссия пришла к выводу, что Болгария готова перейти на евро с 1 января 2026 года - это ключевой этап, который сделает ее двадцать первым государством-членом еврозоны», - говорится в заявлении Еврокомиссии.

В отдельном докладе Европейский центробанка также подтвердил, что Болгария соответствует критериям вступления в еврозону.

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