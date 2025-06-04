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Ученые: Трезвость — инвестиция в здоровье

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  • 4.06.2025, 15:34
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Ученые: Трезвость — инвестиция в здоровье

Как отказ от алкоголя улучшит ваши спортивные результаты.

Если вы стремитесь к лучшей физической форме и высокому уровню энергии, отказ от алкоголя может стать ключевым шагом. Несмотря на кажущуюся безвредность пары бокалов вина или пива, спиртное негативно влияет на физическую выносливость, координацию, качество сна и восстановление, пишет британская газета Independent .

Персональный тренер Джош Дэвис отмечает, что после отказа от алкоголя его тренировки, энергия и ясность мышления вышли на новый уровень. Алкоголь обезвоживает организм и нарушает фазу глубокого сна, что мешает восстановлению между тренировками.

Кроме физиологических последствий, спиртное снижает мотивацию. Лорен Уайт, бывший фитнес-тренер, рассказывает, как алкоголь вызывал у нее депрессию и мешал заботиться о себе и тренироваться.

Если одной из ваших целей является снижение веса, отказ от спиртного может заметно помочь. Генеральный директор и основатель Ultimate Performance Ник Митчелл поясняет, что калории из алкоголя в организме сжигаются в первую очередь, тормозя процесс сжигания жира.

Кроме того, алкоголь снижает уровень тестостерона у мужчин и препятствует росту мышечной массы. «Пиво особенно вредно, так как содержит много калорий и обладает эстрогенным эффектом — отсюда и «пивные животы», и даже гинекомастия у мужчин», — добавляет Митчелл.

Отказ от алкоголя экономит деньги и время, которые можно потратить на новые увлечения и спорт. «Алкоголь дорог и провоцирует лишние траты, особенно в состоянии опьянения», — говорит Дэвис.

Отказ от алкоголя — это не жертва, а инвестиция в здоровье, энергию и реальный прогресс в тренировках.

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