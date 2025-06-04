«Почему всем наплевать на реальные проблемы в школах?»6
- 4.06.2025, 15:40
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Белорусов возмутило нововведение от Минобразования.
Белорусских школьников заставят носить определенную одежду. Опубликован список, чем именно должны быть ограничены одежда и внешний вид учеников. В деловой стиль для мальчиков может входить пиджак, жилет, штаны, рубашка с коротким и длинным рукавами, гольф, галстук. Для девочек – пиджак, жилет, юбка, штаны, блузка с короткими или длинными рукавами, гольф, сарафан, платье. В зимнее время в комплект делового стиля одежды может входить трикотажный свитер.
@charter97.org Белорусским школьникам утвердили дресс-код #беларусь #школа #дресскод #форма #ученики #новости #минобр #одежда #школьники #беларусь2025 ♬ оригинальный звук - Хартия97
Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:
«Когда наших учителей заставят носить определенную одежду, макияж, маникюр? Про физкультуру я вообще молчу».
«Сколько лет уже вводят эту форму? Лично у нас в школе деловой стиль соблюдается лишь в начале учебного года и на праздниках».
«Почему всем наплевать на реальные проблемы в школах? Как минимум, питание явно хромает. Но нет, надо уже который год подряд вводить бесполезную форму, которая еще и стоит как почка».
«Это пережиток прошлого. Кому понравится каждый день ходить в неудобной одежде? Тем более по их нему перечислению все это чудо будет стоить недешево».
«Тогда дресс-код должен быть для всех, и в том числе для учителей. В чем проблема? Они же тоже могут выделяться за пределами школы».
«Минобразования тратит силы не на ту реформу. Новый дресс-код лишь маскирует реальные проблемы школ».
«А деньги кто на это выделит? У родителей куча других вещей, на которые нужно тратить деньги, а не покупать своему ребенку форму по 500 рублей».
«Почему смотрят на одежду, а не на остывшую еду и тараканов в ней, на учителей, которые орут просто так и тому подобное?»
«Получается, дети должны ходить как клоны, а учителя могут быть хоть в ярко-розовом?»
«Хорошо, что в этом году сын закончил школу. Но осталась еще дочка — одиннадцатый класс. Теперь это уже не школа, а концлагерь. Все только «заставляют», выбора нет».
«В школе должна быть определенная одежда. Это дисциплинирует. А то в старших классах особенно не разберешь, где учитель, а где ученик».
«Вы действительно думаете, что от ношения формы дети будут любить и хотеть учиться? После школы и на выходных они все равно носят то, что хотят. Одежда никак не влияет. У нас отличницы ходили накрашенные, в худи, обтягивающих кофтах с вырезом, джинсах... Их ум от этого не ухудшился, и средний балл тоже».
«Знаете, если на обезьянку надеть строгий костюм — она мусором кидаться не перестанет. Первоклашки до сих пор бегают и учатся, получая знания на уроках, а не от одежды».
«Школьная форма душная и неудобная, говорю как человек, который несколько лет ходит в этой форме. Плюс ко всему — дорого. Представьте, каково это многодетным семьям».
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