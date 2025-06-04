Z-пропагандисты плачутся5
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 4.06.2025, 15:43
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Путин воюет неэффективно.
Z-пропагандисты на канале Соловьева плачутся, что Украина использует для ударов по России дешевые дроны, которые делает буквально на коленке в подвалах, а Россия в свою очередь тратит дорогие ракеты по 15 млн долларов, применение которых не дает результата.
Какой-то бесконечный сеанс публичного мазохизма. Все жалуются на удары Украины и ноют, что Путин воюет неэффективно, и все равно продолжают тупо биться лбом в эту стену.
На кой фиг все это надо, на кой фиг вообще война, почему нельзя просто оставить Украину в покое и отпустить на все четыре людей, которые и так тебя ненавидят и с которыми никакой дружбы уже не выйдет - не может объяснить вообще никто.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»