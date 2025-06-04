Эстония выходит из соглашения с Беларусью

Эстония выходит из соглашения с Беларусью1
- 4.06.2025, 15:50
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Договор был заключен в 1998 году.
Правительство Эстонии одобрило законопроект о денонсации соглашения с Беларусью об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает Infotrans со ссылкой на эстонские СМИ.
Соглашение между Беларусью и Эстонией было заключено в 1998 году с целью способствовать развитию взаимного инвестиционного сотрудничества. Однако, по заявлению Таллинна, Беларусь в одностороннем порядке перестала соблюдать обязательства, частично приостановив действие документа в отношении эстонских резидентов.
Как отмечают СМИ, после выхода из соглашения доходы физических и юридических лиц Эстонии и Беларуси будут облагаться налогами исходя из внутреннего законодательства каждой из сторон без механизмов защиты от двойного налогообложения. Решение может повлиять на бизнес-контакты и инвестиционную активность между странами, особенно с учетом геополитической напряженности и снижения уровня экономического взаимодействия.