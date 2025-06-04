Звезду НБА выселяют из дома 4.06.2025, 15:55

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Ламар Одом

Фото: New York Post

У бывшего мужа Хлои Кардашьян громадные долги.

Бывшего чемпиона НБА и экс-игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламара Одома выселили из арендованного жилья в Лос-Анджелесе.

По информации New York Post, причиной стали долги по арендной плате, которая составляла $45 тыс. в месяц.

После завершения профессиональной карьеры Одом неоднократно сталкивался с проблемами, связанными с зависимостями, и в одном из случаев даже пережил клиническую смерть из-за передозировки запрещенными веществами.

В НБА Одом выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», «Клипперс», «Майами Хит» и «Даллас Маверикс». В 2011 году он был признан лучшим шестым игроком лиги.

В составе «озерных» баскетболист дважды стал чемпионом НБА в 2009 и 2010 годах. Кроме того, он выигрывал чемпионат мира – 2010 и бронзу Олимпийских игр – 2004 в составе сборной США.

Известен не только в баскетболе

После месяца отношений 27 сентября 2009 года Ламар Одом женился на светской львице Хлои Кардашьян.

Их свадьба стала заметным событием в популярном реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

Позже совместная жизнь пары была показана в отдельном телепроекте Khloé & Lamar, который выходил в эфир в 2011–2012 годах.

Спустя четыре года, 13 декабря 2013 года, Хлои Кардашьян подала на развод, завершив тем самым их отношения.

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