Синоптики предупредили белорусов о сильных дождях 4.06.2025, 16:06

На четверг оранжевый уровень опасности.

В четверг, 5 июня, в Беларуси прогнозируется переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Ночью будет без осадков. А днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах — сильные ливни и град. Ветер будет южный — от слабого до умеренного. Однако при грозах местами прогнозируется шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В том числе гроза со шквалистым ветром ожидается в Минске.

Синоптики объявили на четверг оранжевый уровень опасности.

Термометры ночью покажут 10-15 градусов со знаком "плюс", в западных районах страны будет 16-18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +24...+29, по югу Беларуси местами прогнозируется 31 градус выше нуля.

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