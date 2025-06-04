WP: Украина посылает три сигнала США и Европе 4.06.2025, 16:12

Украинцы заявили: «Мы жесткие, решительные — и правы.

Очередной безрезультатный раунд мирных переговоров между Россией и Украиной в понедельник, 2 июня, в значительной степени «затмили» события на местах: сокрушительные ракетные и БПЛА-атаки РФ на украинские населенные пункты и удар по военному полигону, атака украинских беспилотников на авиабазы в России, а также подрыв опор Крымского моста.

Российские удары не были неожиданностью и отличились обычной жестокостью Кремля, в частности, против гражданских украинцев. Операции Украины, наоборот, были столь же дипломатически взвешенными, насколько и неожиданными, и содержали три послания, которые имеют глубокое значение для войны, пишет редакционная коллегия WP.

Действия Киева были дерзкими по своей масштабности, простираясь от Полярного круга на северо-западе до Сибири на дальнем востоке России. Украина и раньше наносила удары по целям в глубине РФ, но никогда в таком масштабе и с такой сложностью, демонстрируя способность приближаться вплотную к российским военным объектам, которые должны быть среди наиболее защищенных.

Недавними усиленными ударами по украинским городам, которые вызвали необычную критику со стороны президента США Дональда Трампа, российский диктатор Владимир Путин, похоже, дал понять, что, по его мнению, у РФ есть преимущество в войне и он использует это в то время, когда Украина, казалось бы, вот-вот потеряет поддержку со стороны Вашингтона. Создание впечатления бесполезности поддержки Киева может подтолкнуть Трампа к выходу из переговоров или к попытке навязать Украине невыгодное мирное соглашение.

Во-первых, атакой беспилотников против российской авиации Украина продемонстрировала Трампу, что может использовать свой ум и настойчивость, чтобы продолжать борьбу: ее дело не проиграно.

Во-вторых, Киев также дал понять Трампу и своим европейским союзникам, что, хотя РФ и преобладает по численности и вооружению, Украина все еще способна нанести значительный вред российским военным и ее нельзя игнорировать в переговорах. Киев может сопротивляться плохому соглашению, если Трамп попытается такое навязать - даже если США выйдут из переговоров, особенно если европейские страны продолжат поддержку Украины.

Желая того или нет, Украина отправила и третий сигнал - подчеркнув контраст между своим поведением в войне и действиями России. Недавние удары РФ были направлены преимущественно на гражданские объекты. Тогда как украинские операции, хотя и достигали далеко вглубь российской территории, были нацелены на военные объекты. Украинские чиновники утверждают, что взрыв на Крымском мосту не привел к жертвам среди гражданского населения. Эта война началась, когда Кремль вторгся на территорию суверенного соседнего государства без всякого оправдания: с ее продолжением моральные различия между двумя сторонами стали только очевиднее.

Украинцы заявили: «Мы жесткие, решительные - и правы. Это борьба, которую Соединенные Штаты должны с гордостью поддерживать». Остается выяснить, достаточно ли этого, чтобы убедить Трампа стать жестче к Путину, резюмирует издание.

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