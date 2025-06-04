Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруса о простом предмете 4.06.2025, 16:17

А вы сможете?

В третьей игре летней серии интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», показанной Первым каналом, команда Андрея Козлова выиграла со счетом 6:2.

Одно из двух очков телезрителям принес Алексей Шматов из Витебска, пишет КП. Вопрос звучал так:

«Автомобили из Японии». Так называется работа, которая получила Гран-при на одном фестивале рекламы в 2005 году. Плакат был предельно лаконичен. На белом фоне два предмета, которые дизайнер объединил в одно изображение. Внимание, два черных ящика. Господин Козлов, в черном ящике, который ближе к вам, находится предмет, который связан с Японией. Господин Мун (знаток Михаил Мун. - Ред.), а в том, что ближе к вам, предмет, который связан с автомобилями. Что в каждом из ящиков?».

Знатоки ответили так:

«В первом ящике - кисточка для туши, а во втором - рисунок автомобиля, который нарисован этой кисточкой».

Ведущий озвучил правильный ответ: «С Японией связан... Откроем черный ящик. Там веер. Откроем другой черный ящик. Там автомобильный дворник. А теперь посмотрите на экран. След, который оставляет дворник на стекле автомобиля, напоминает веер».

Вот такой плакат получился, если объединить эти предметы.

Знатоки, напомним, в итоге победили в игре со счетом 6:2, но вопрос белоруса Алексея Шматова был признан лучшим.

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