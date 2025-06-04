Foreign Policy: Можно лишить РФ 20–40% доходов от экспорта нефти 4.06.2025, 16:27

Нужны санкции по иранскому примеру.

Конгресс США демонстрирует растущее недовольство вялой политикой Белого дома в отношении России и готовится действовать самостоятельно. Сенатор-республиканец Линдси Грэм при поддержке более 80 сенаторов обеих партий представил законопроект, направленный на введение жестких экономических мер, аналогичных тем, что в свое время вынудили Иран пойти на ядерную сделку, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Проект закона предусматривает автоматическое введение санкций, если будет установлено, что Россия отказывается от переговоров по окончанию войны в Украине.

Наиболее жесткой частью инициативы являются так называемые вторичные санкции — 500% тарифы для любой страны, продолжающую закупать российскую нефть, газ, нефтепродукты или уран. Это ударит не только по Китаю и Индии, крупнейшим покупателям российской нефти, но и по Турции, Бразилии, Японии и даже странам ЕС, которые продолжают импорт российского СПГ.

Хотя такой уровень санкционного давления вряд ли будет реализован в полном объеме, сам факт обсуждения демонстрирует растущую готовность Конгресса действовать вне зависимости от позиции президента.

Администрации президента США Дональда Трампа предлагается идти на компромисс с законодателями — и создать более реалистичный механизм санкций, аналогичный иранскому: постепенное сокращение закупок нефти и обязательное хранение платежей за нее на специальных счетах, доступных лишь для гуманитарного целей.

Такая модель уже доказала свою эффективность: в начале 2010-х годов аналогичные меры обвалили доходы Ирана от нефти на 60% и заблокировали десятки миллиардов долларов за рубежом. Именно это стало ключом к возвращению Тегерана к переговорам и заключению ядерной сделки в 2015 году.

По мнению экспертов, санкции, ориентированные на экспорт нефти, способны серьезно ослабить способность России финансировать войну, не вызвав серьезных сбоев на глобальном рынке. При благоприятной ситуации США и их союзники могли бы добиться снижения экспорта РФ на 20–40% в течение года — это существенно ударит по бюджету России, треть которого по-прежнему формируется за счет углеводородов.

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