Ученая рассказала, от чего зависит цвет глаз у младенцев 2 4.06.2025, 16:52

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Дело не только в генетике.

По словам доктора Ребекки Часновиц, доцента кафедры педиатрии Медицинской школы Университета Северной Каролины, оттенок радужки может меняться на протяжении первых месяцев жизни из-за биологических процессов, связанных с меланином, воздействием солнечного света и генетикой, пишет New Voice.

Меланин — это пигмент, который определяет не только цвет кожи и волос, но и глаз. Его вырабатывают специализированные клетки — меланоциты, расположенные в радужной оболочке. Чем больше меланина в передней части радужки, тем темнее оттенок глаз. У людей с карими глазами меланина значительно больше, чем у обладателей голубых или зеленых глаз. Например, у голубоглазых практически отсутствует пигмент в передней части радужки.

После рождения воздействие солнечного света активизирует меланоциты, которые начинают производить больше меланина. Даже обычные прогулки с ребенком или рассеянный домашний свет могут спровоцировать постепенное потемнение глаз.

Генетика также играет важную роль, но, как отмечает Часновиц, цвет глаз не определяется одним геном. Несколько наследственных маркеров совместно формируют итоговый оттенок, что делает прогнозирование цвета глаз у детей не всегда очевидным.

Так, по данным небольшого исследования в Медицинской школе Стэнфорда, около 63% младенцев рождаются с карими глазами, 21% — с голубыми, а оставшиеся имеют промежуточные или не поддающиеся классификации оттенки. Первые изменения родители обычно начинают замечать к шести месяцам, а окончательный цвет формируется к году.

В редких случаях, например, если один глаз остается голубым, а другой становится темным, это может быть признаком генетического синдрома и требует консультации специалиста. Также врачи советуют следить за косоглазием, которое у младенцев считается нормой до четырех-шести месяцев.

Как подчеркивает Часновиц, зрение — самое незрелое чувство у новорожденных, и его развитие, включая формирование цвета глаз, продолжается в течение первого года жизни.

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