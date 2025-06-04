Зеленский разнес «меморандум» РФ 3 4.06.2025, 17:01

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Его готовили люди низкого уровня.

«Меморандум» Российской Федерации, который был передан Украине на переговорах в Стамбуле «готовили люди низкого уровня».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

По его словам, «меморандум» нарушает Венскую конвенцию 1969 года, а в частности, право на международные переговоры. Ведь в третьем пункте этого «документа» говорится об отказе от будущих международных переговоров.

«Еще раз подчеркиваю, документ готовили люди низкого уровня. Команда, которая с российской стороны проводит диалог с украинской, не того уровня. Не только не принимают решения, но и не имеют те соответствующие знания, что происходит в международном праве и в украинском законодательстве», - говорит президент Украины.

По мнению Зеленского, если Россия просит Украину выходить из любых союзов, то и Россия должна выйти из

Когда они просят нас выйти из любых союзов, я прокомментировал... Россия, которая есть сегодня в ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности - ред.)

Также одним из пунктов российского «меморандума» является то, что Украина является страной, которая не владеет ядерным оружием и запрет на применение ядерного оружия.

«Это похоже просто на спам, это так и есть, чтобы заспамить, показать, что они делают. Похоже направлено на внутренний неопытный электорат и политический пиар. Все знают, что мы ничего не размещаем, никакого соответствующего оружия, у нас его нет. С 1994 года в контексте Будапештского меморандума и являемся стороной договора о нераспространении ядерного оружия. Наш статус абсолютно понятен», - заявил Зеленский.

Он отметил, что это наоборот, России «не нужно распространять ядерное оружие на территории Беларуси».

«Если о русском языке, то все знают, что у нас есть один единственный государственный язык - украинский. А то что они снова «беспокоятся» о русскоязычном населении, выглядит странно, потому что они уничтожают регионы, как в большинстве были и русскоязычные. Поэтому это в очередной раз похоже на кровавый пиар российской стороны», - подчеркнул он.

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