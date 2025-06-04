СМИ сообщают о задержании главы комитета по здравоохранению Минска

СМИ сообщают о задержании главы комитета по здравоохранению Минска6
- 4.06.2025, 17:09
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Вероятно, за взятку.
Стало известно о задержании главы комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игоря Юркевича. Предположительно, речь идет о получении взятки, пишет Tochka.by со ссылкой на свои источники.
Издание отмечает, что Игорь Юркевич, который уже второй раз в карьере занимает эту должность, с прошлой недели не выходит на работу, хотя на сайте комитета еще указан председателем.
Сообщается, что в Минздраве отказались от комментариев. На вопросы журналистов издания пока также не отвечают силовые структуры и городские власти.