«Европа может сыграть решающую роль» 1 4.06.2025, 17:14

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Пора конфисковать активы РФ.

После трех лет частичных мер и попыток «балансировать» санкции с сохранением энергетической стабильности, США и ЕС готовятся к новому этапу давления на экономику России, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Главные инструменты: жесткие меры против экспорта углеводородов и использование более $200 миллиардов замороженных активов Центробанка РФ на поддержку Украины.

С 2022 года западные санкции фактически не затрагивали крупнейших российских экспортеров — таких как «Роснефть» и «Газпром». США лишь частично ввели ограничения на цены на нефть, позволив покупать российскую нефть при условии, что цена не превышает $60 за баррель. Однако отсутствие вторичных санкций позволило трейдерам и покупателям, особенно в ОАЭ, Китае и Индии, свободно обходить этот механизм.

Администрация предыдущего президента США Джо Байдена в свое время не вводила жестких мер, опасаясь скачка цен на нефть и давления на мировую экономику. Но теперь даже в окружении президента Дональда Трампа признают: политика уступок Путину не приносит результатов.

В этой ситуации Европа может сыграть решающую роль. Еще в 2011 году именно ЕС ввел эмбарго на иранскую нефть, вынудив США присоединиться к более жестким санкциям. Сегодня история может повториться.

ЕС уже обсуждает возможность ввести новые ограничения на поставки российских энергоносителей, включая СПГ, а также инициативу по конфискации замороженных активов РФ с целью их последующего использования в фонде восстановления Украины.

Эксперты подчеркивают: такой шаг может стать поворотным моментом. Совмещение секторальных санкций на нефть и юридическое закрепление конфискации российских резервов создаст мощный рычаг давления на Кремль, лишая его стратегической уверенности в «игре на истощение».

«Россия до сих пор полагает, что Запад устанет раньше. Но если Запад продемонстрирует решимость — Путин может пересмотреть расчеты», — отмечают аналитики.

Главный вопрос теперь — готова ли администрация Трампа воспользоваться возможностью, если союзники проявят инициативу первыми.

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