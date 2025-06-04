Как сэкономить время на границе и выспаться? 4.06.2025, 17:20

1,102

Белоруска поделилась лайфхаком.

Об альтернативном пути из Беларуси в Польшу рассказала в TikTok Маргарита. Чтобы не стоять в очередях на границе, девушка поехала из Минска на поезде в Калининград, а оттуда — автобусом до Варшавы, пишет hrodna.life.

Минск—Калининград—Варшава

Из Минска в Калининград девушка добиралась ночным поездом. «Всю ночь спали нормально, не скрючившись, только несколько раз просыпались на границе, чтобы пограничники поставили штамп», — описывает дорогу Маргарита.

К утру белоруска была в Калининграде. Девушка провела в городе несколько часов — успела позавтракать в кофейне неподалеку от вокзала. Уже в 11 часов утра Маргарита села на автобус Калининград — Варшава. «Граница была пустая. Прошли очень быстро — без очередей».

В Варшаву белоруска прибыла в 8 вечера. «Не замученные, выспавшиеся, и с четким осознанием, сколько займет дорога. Вместо неизвестности в огромных очередях через Брест», — резюмировала Маргарита.

Комментаторы: «Лучше через Вильнюс — съесть цеппелины и в Варшаву»

Не все комментаторы оценили такой лайфхак. Одни считают, что поездка через Калининград не позволит сэкономить время. Другие отмечают высокую стоимость билетов на поезд. Поездка в плацкарте обойдется от 278 до 300 руб., в купе — от 502 до 675 руб.

«А в чем прикол делать круг, заезжая в Калининград? Доезжаешь на автобусе до Вильнюса за 4,5 часа (из них 2 часа на границе обычно) — это € 55. Потом рейсовым поездом до Варшавы — это 8 часов и € 25. Все», — пишет Санёчек.

«Лучше и проще: заехал и зарегистрировался в электронной очереди, поехал отдыхать. Позвонили — и поехал на границу», — считает Vitali.

«Ужас, никогда не поехал бы, осознавая, что 500 км от Минска до Варшавы. И для этого нужно сутки или больше объезжать пол планеты», — высказывается tbkoo.xyz.0.

«На 5 утра из Минска в Вильнюс через Бенякони (140 руб.). Скушать цеппелины в Вильнюсе и на LuxExpress Вильнюс—Варшава. Быстро, комфортно, недорого», — отмечает Юлия.

«Проще было подойти к шлагбауму в Бресте на Варшавском мосту, заплатить $ 40 и проехать за пять часов», — пишет Giijbgg Ffghv.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com