Стало известно, за сколько в мае купили самую дорогую квартиру в Минске 4.06.2025, 17:37

Из окон премиальной жилплощади видны Дрозды.

В мае в жилом комплексе D3 на проспекте Победителей купили шестикомнатную квартиру за 903,7 тысячи долларов. Она оказалась самой дорогой квартирой, проданной в мае в Беларуси, пишет Realt.

Жилой комплекс премиум-класса D3 находится на пересечении проспекта Победителей и улицы Ратомской в Лебяжьем.

Жилой комплекс состоит из трех каркасно-блочных домов по 26 этажей. Первый дом сдали в 2017 году, последний — в 2019-ом. Застройщик — СООО «СвитХоум» (компания с иностранным капиталом).

Плюс — тут построены паркинг и коммерческие помещения на двух первых этажах. Все сделано в соответствии со статусом и ценами на жилье: закрытая территория, вентилируемые фасады, клуб жильцов, консьерж и другое.

А еще — отличный вид на водохранилище Дрозды.

Здесь, в доме по адресу Победителей, 135Б (который ближе к проспекту) и продали самую дорогую квартиру месяца. Это жилье площадью почти 264 квадратных метра на высоком этаже. Цена за квартиру — 903,7 тысячи долларов. За метр — 3425 долларов.

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