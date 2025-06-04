Это финал для Кадырова Иван Яковина

4.06.2025, 17:42

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Маленький, но показательный инцидент в Москве.

В Москве 3 июня кадыровцы средь бела дня похитили некоего блогера, оскорблявшего мусульман

Просто поймали его на Ярославском вокзале, пронесли через зал ожидания на улицу и запихали в багажник Мерседеса с блатными номерами АМР.

Менты лишь отводили глаза, когда кадыровцы несли мимо них кричащего от ужаса и молящего о помощи человека.

Обычно после такого приема люди исчезают навсегда.

Но в этот раз случилось странное: через некоторое время машину с кадыровцами остановили гаишники. К ней начали подъезжать полицейские и ФСБшные тачки, образовалась небольшая пробка из машин с мигалками, пассажиры которых стали выяснять отношения между собой — кто круче?

Сначала оказалось, что кадыровцы круче — оказалось, что это помощники «правой руки» Кадырова Адама Делимханова, а машина принадлежит непосредственно ему.

Но потом пришла «отмашка из Кремля», после которой похищенного блогера отпустили, причем для этого понадобился еще и звонок Делимханову первого замдиректора ФСБ РФ Сергея Королева.

Сейчас дело пытаются замять, но на каком-то этапе непосредственным участникам похищения даже грозило уголовное дело.

Помимо абсолютной дикости этой истории, в ней интересно то, что она указывает на снижение влияния тяжело больного Рамзана Кадырова. Ранее никто даже не пытался бы отобрать у него его добычу. Сейчас нашлись люди, которые велели ему отпустить блогера — и кадыровцы подчинились.

Кроме того, в телеге поднялась довольно мощная античеченская волна: Z-военкоры и вата стали очень агрессивно наезжать на Кадырова и чеченцев, требуя от властей жестко урезонить людей Делимханова.

Раньше никто бы из этих военкоров и не пикнул, а сейчас они явно осмелели и довольно жестко песочат Кадырова, Делимханова и их методы работы с людьми.

Похоже, что Рамзан и правда утратил как благосклонность Путина, так и влияние на разные процессы в Москве. Ранее свобода действий его людей вообще ничем не ограничивалась, а сейчас вот им что-то запрещают…

И это очень хорошо, так как они никаких рамок не признают, поэтому обязательно будут продуцировать все более серьезные конфликты. Чем больше таких конфликтов — тем менее устойчивым будет режим. Финал, которого я ожидаю, — полный разрыв с Москвой Кадырова (или того, кто будет после него) и новая попытка создать независимую Чечню.

Иван Яковина, «Фейсбук»

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