У Илона Маска появился конкурент в Японии
- 4.06.2025, 17:55
Японский частный космический аппарат готовится к посадке на Луну.
Японская компания ispace намерена совершить историческую посадку на Луну уже в этот четверг, 5 июня, пишет издание Space (перевод — сайт Charter97.org).
Лунный посадочный аппарат Resilience попытается приземлиться в районе Mare Frigoris («Море Холода») — базальтовой равнине на северном полушарии Луны.
Если посадка пройдет успешно, это станет значительным достижением для компании ispace и всей Японии, которая до настоящего времени осуществила только одну успешную мягкую посадку на Луну — аппарата SLIM от Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), осуществленную в прошлом году. Это также важный шаг для коммерческих космических полетов, которые все активнее ориентируются на Луну.
Resilience — второй лунный посадочный аппарат ispace. Первый аппарат достиг орбиты Луны, но потерпел неудачу при посадке в апреле 2023 года. Если Resilience приземлится успешно, на поверхности Луны будет запущен небольшой ровер Tenacious, а также развернут комплект научного оборудования..
Аппарат был запущен 15 января на ракете SpaceX Falcon 9 вместе с другим частным лунным аппаратом — Blue Ghost компании Firefly Aerospace, который успешно совершил посадку 2 марта. Resilience прошел сложный путь с маневрами вокруг Земли и Луны, что позволило сэкономить топливо.
Аппарат вошел в лунную орбиту 6 мая и в конце месяца провел корректировку орбиты, выйдя на круговую орбиту на высоте около 100 км над поверхностью Луны. Сейчас инженеры ispace готовятся к последним настройкам перед посадкой.