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Путин боится переговоров с Зеленским

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  • 4.06.2025, 18:02
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Путин боится переговоров с Зеленским

Диктатор РФ заявил, что ему «не о чем говорить» с президентом Украины.

Правитель России Владимир Путин заявил, что не знает, о чем вести переговоры на высшем уровне с украинской стороной после подрыва моста в Брянской области. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

«Просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток, просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи. О чем говорить, кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами», — сказал он.

Подрывы мостов в российских регионах произошли в ночь на 1 июня.

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