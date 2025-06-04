В минских гипермаркетах находят мясо в провокационной упаковке и без маркировок 4.06.2025, 18:08

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Откуда оно взялось на прилавках.

Вчера покупателей столичных гипермаркетов всполошила странная «новинка», обнаружившаяся на прилавках мясных отделов. В вакуумной упаковке продукт, на вид напоминающий вяленое мясо (или мясные чипсы). Привлек внимание не он сам, а брендинг.

«Сначала соси, потом жуй» — крупными буквами написано на упаковке. При этом расположение слов и дизайн буквы «ж» сделаны таким образом, чтобы в названии с ходу читалось куда более непристойное заявление. Еще на картонке есть надпись: «Ведро чили» (не очень понятно, это бренд производителя или тоже часть названия) — тут вроде бы все нормально, но тоже на грани с похабщиной.

«Сосижуи из мяса собакена чикена» — гласит единственное описание загадочного продукта на упаковке. На этом информация заканчивается: ни на лицевой, ни на оборотной стороне не нашлось ни состава, ни штрих-кодов, ни контактов производителя или каких-либо других привычных атрибутов магазинного товара.

Фото мяса «Онлайнеру» прислала читательница из «Евроопта» на Монтажников. Такое же нашли в ТРЦ Palazzo и «Короне-Замок». Во всех магазинах в случайном месте лежало всего по одной упаковке, что явно указывает на чью-то странную шутку, а не на настоящее пополнение ассортимента. Находка попала и в телеграм-канал «Мерзкий Кокобай», после чего последовала реакция сети «Корона». Ее представители подтвердили: неизвестного происхождения мясо, видимо, кто-то подбросил на прилавки.

«Упаковка на фото не является товаром из нашего магазина, была найдена одна единица без требуемой маркировки. Также на упаковке отсутствует штрих-код и информация о производителе, что указывает, что данная продукция не может присутствовать в магазине. <...> Полагаем, что [товар] был кем-то подброшен для того, чтобы скомпрометировать торговую сеть. Магазин по данному факту проводит проверку», — такой комментарий сети опубликовал блогер «Кокобай».

Мы попытались найти хоть какую-нибудь информацию об изготовителе «пиратского» мяса. Вскоре наткнулись на минималистичный сайт с другими фото уже узнаваемых упаковок и броскими лозунгами, рассказывающими о том, что подброшенное в гипермаркеты изделие — это «Apple в мире колбасок» и «съедобный арт-объект». На одной из страниц нашелся и контакт авторов колбасного перформанса — написали туда.

— [Продукт] не продаем, пока что только экспериментируем. Для полноценного производства нужно пройти немало этапов. Это маркетинговая кампания, чтобы посмотреть на реакцию, — ответили нам, уточнив, что рецепты мяса еще «сырые», только «дизайн упаковки готов на 100%».

— То есть просто подкидываете мясо в магазины? Штрафов не боитесь?

— Если честно, меня больше всего пугает умереть, так ничего и не сделав. А перед тем, как заняться такой партизанщиной, я внимательно перечитал Кодекс об административных правонарушениях — и, честно говоря, статьи, подходящей под «выложил потрясающий продукт в магазине без разрешения», не нашел. Это не попытка обойти систему, а скорее попытка проверить, как народ отреагирует на идею. Никого не обманываю, не продаю, просто кладу.

Onlíner попросил прокомментировать ситуацию юриста Татьяну Ревинскую. Специалист подвергла заявления создателя «сосижуев» сомнению. По ее словам, действия белоруса все же можно трактовать как мелкое хулиганство, согласно статье 19.1 КоАП, текст которой звучит так:

«Оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу».

В данном случае в первую очередь имеет место нарушение деятельности организации, поскольку магазин подтвердил, что упаковка попала на прилавок со стороны, изъял товар без маркировки и заявил, что проводит проверку. Нарушители, чьи действия попадают под статью 19.1 КоАП, наказываются штрафом в размере от 84 до 1260 рублей, а также общественными работами или административным арестом.

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