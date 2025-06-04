НАТО подтверждает повреждение 40 самолетов РФ во время операции «Паутина» 4.06.2025, 18:16

От 10 до 13 из них уничтожены полностью.

Не менее 40 российских воздушных судов были повреждены во время операции «Паутина». От 10 до 13 из них уничтожены полностью. Такую статистику озвучил высокопоставленный сотрудник НАТО на брифинге в Брюсселе, передает корреспондент «Еврорадио».

Он подчеркнул, что эти цифры получены независимо от Службы безопасности Украины. Ранее там заявили, что во время операции был поврежден 41 российский самолет.

Сотрудник НАТО добавил, что украинцы атаковали конвенционные, исключительно военные цели, которые Россия использовала для ударов по мирным украинским жителям. Поэтому он не ожидает, что операция «Паутина» спровоцирует эскалацию военных действий.

Подготовка операции «Паутина» заняла полтора года. Ее активная фаза пришлась на 1 июня. СБУ сначала переправила в Россию FPV-дроны, а позже — мобильные деревянные «домики» для них. Дроны были спрятаны под крышки «домиков», которые разместили на грузовых авто. В нужный момент крышки домиков были дистанционно открыты, и беспилотники вылетели на свидания с российскими бомбардировщиками.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com