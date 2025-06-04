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Зеленский: Я не прост в переговорах, но закон — не дебаты

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  • 4.06.2025, 18:51
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Зеленский: Я не прост в переговорах, но закон — не дебаты

Президент Украины ответил Трампу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он «не прост» в тех вопросах, которые касаются переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

Во время общения с журналистами Зеленский напомнил о важности поддержки президентом США Дональдом Трампом санкций против России.

При этом президент сказал, что «очень важно, чтобы потом никто не сказал, что Зеленский сложный в переговорах».

«Я не простой, но есть законодательство. Законодательство нельзя туда-сюда... это не дебаты, поэтому есть то, что есть. И поэтому важно, чтобы мы все были последовательными. Я поддерживаю последовательность, которую предложила американская сторона — прекращение огня или санкции. Мы не хотели санкции против нас, мы поддерживаем прекращение огня. Россиянам? Наверное, им все равно, тогда просим применить санкции», - сказал Зеленский.

Стоит напомнить, что на днях Трамп назвал Зеленского «упрямым». В частности, журналист отметил, что команда американского президента «имеет дело с очень упрямым Владимиром Путиным». На что тот ответил: «А еще, с очень упрямым Зеленским».

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