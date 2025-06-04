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В Великобритании создали препарат, способный остановить и обратить вспять фиброз печени

  • 4.06.2025, 19:01
В Великобритании создали препарат, способный остановить и обратить вспять фиброз печени

Новая надежда.

Ученые из Университета Сандерленда объявили о прорыве в борьбе с одной из самых скрытных и опасных болезней печени.

Их команда разработала экспериментальный препарат, который способен остановить и даже обратить вспять фиброз печени — заболевание, долгое время считавшееся неизлечимым, передает New Voice.

Исследователи под руководством доктора Марии Терезы Боррелло сосредоточились на ферменте HDAC6, играющем ключевую роль в воспалительных процессах и активации клеток печени, вырабатывающих коллаген — основного виновника рубцевания тканей. Блокируя работу этого фермента, удалось заметно сократить воспаление и клеточный стресс в тканях печени, что открывает возможность контролировать развитие болезни.

Команда создала два новых ингибитора HDAC6, которые в лабораторных условиях показали убедительные результаты. Препараты значительно снижали активность воспалительных процессов и образование рубцовой ткани, подтверждая, что целенаправленное воздействие на HDAC6 может стать основой для будущих методов лечения.

Фиброз печени — серьезная угроза: заболевание протекает практически без симптомов и выявляется на поздних стадиях, когда остается мало вариантов лечения, чаще всего ограничиваясь пересадкой. По данным специалистов, в одной только Великобритании этим недугом страдают около 2 миллионов человек.

Доктор Боррелло отметила, что новые препараты дают шанс изменить подход к терапии не только фиброза, но и других воспалительных заболеваний, включая патологии кожи. Британская благотворительная организация British Liver Trust уже поддержала результаты исследования, назвав их «обнадеживающими» и потенциально спасающими тысячи жизней.

Работа опубликована в научном издании The FEBS Journal.

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