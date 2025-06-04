Лука Модрич переходит в «Милан» 4.06.2025, 19:32

39-летний хорватский футболист не намерен завершать карьеру.

Обладатель «Золотого мяча-2018» продолжит карьеру в серии «А».

39-летний хорватский полузащитник Лука Модрич дал согласие на переход в "Милан". Он переберется в стан «россонери» на правах свободного агента.

Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио. «Милан» рассчитывает заключить контракт с хорватом уже в среду или четверг.

Соглашение будет подписано на год, до конца сезона-2025/26.

Напомним, «Милан» по итогам завершающегося сезона остался без путевки в еврокубки.

Модрич выступал за загребское «Динамо», «Тоттенхэм» и мадридский «Реал», где играл с 2012 года и с которым выиграл 6 Кубков чемпионов.

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