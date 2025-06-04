Лука Модрич переходит в «Милан»
- 4.06.2025, 19:32
39-летний хорватский футболист не намерен завершать карьеру.
Обладатель «Золотого мяча-2018» продолжит карьеру в серии «А».
39-летний хорватский полузащитник Лука Модрич дал согласие на переход в "Милан". Он переберется в стан «россонери» на правах свободного агента.
Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио. «Милан» рассчитывает заключить контракт с хорватом уже в среду или четверг.
Соглашение будет подписано на год, до конца сезона-2025/26.
Напомним, «Милан» по итогам завершающегося сезона остался без путевки в еврокубки.
Модрич выступал за загребское «Динамо», «Тоттенхэм» и мадридский «Реал», где играл с 2012 года и с которым выиграл 6 Кубков чемпионов.