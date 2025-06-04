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Белорус пытался выяснить, как работают кредиты, но дело приняло неожиданный оборот

  • 4.06.2025, 19:50
Белорус пытался выяснить, как работают кредиты, но дело приняло неожиданный оборот

Мужчина попал под суд и получил штраф.

Гродненский областной суд восстановил права белоруса, которого попытались оштрафовать по спорному договору за попытку выяснить правила выдачи кредитов, сообщили в пресс-службе суда.

Некая компания, которая значится как ООО «Г», подала в суд на жителя Берестовицкого района с инициалами Л. Как сказано в иске, между ними был заключен договор: организации обязалась предоставить мужчине консультацию по выбору банков для получения кредита, а он в свою очередь должен был предоставить кредитный отчет (или согласие на его получение), иначе ему грозил штраф — 30 базовых величин (примерно 1200 рублей).

Белорус вовремя отчет не предоставил, и компания потребовала через суд взыскать с него штраф и госпошлину. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск и присудил Л. 200 рублей штрафа и 84 рубля возмещения пошлины.

Однако Гродненский областной суд в апелляции пересмотрел это решение и полностью встал на сторону ответчика. Оказалось, тот просто оставил заявку на официальном сайте организации с просьбой рассказать, как работают кредиты.

«Целью обращения ответчика к истцу явилось получение информации о видах, условиях и порядке предоставления кредитов банками», — уточнили в суде.

При этом компания потребовала от мужчины кредитный отчет — документ, который вообще-то нельзя требовать по закону. Такой отчет может предоставлять только Нацбанк, и запрашивать его могут ограниченные категории — суды, правоохранители и так далее. Частные компании и физлица таких прав не имеют.

Вывод суда: компания включила в договор незаконное условие, которое нарушает права гражданина. Поэтому все требования истца были отклонены. Решение вступило в силу.

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