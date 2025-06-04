Лукашенко жаловался Си на давление со стороны Запада 1 4.06.2025, 19:54

Сегодня проходит встреча узурпатора с председателем КНР.

Диктатор Александр Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином отметил беспрецедентное давление со стороны западных стран и заявил, что взоры многих государств обращены в Пекин, сообщило БелТА.

«Вы очень правильно отметили основную особенность нынешнего времени — беспрецедентное давление со стороны Запада на нас, прежде всего на Китайскую Народную Республику. И сегодня взоры многих государств, как и Беларуси, обращены к вам, в Пекин», — сказал Лукашенко.

Диктатор находится с визитом в Китае с 2 по 4 июня, сегодня проходит его встреча с председателем КНР.

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