Лукашенко жаловался Си на давление со стороны Запада

Лукашенко жаловался Си на давление со стороны Запада1
- 4.06.2025, 19:54
Сегодня проходит встреча узурпатора с председателем КНР.
Диктатор Александр Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином отметил беспрецедентное давление со стороны западных стран и заявил, что взоры многих государств обращены в Пекин, сообщило БелТА.
«Вы очень правильно отметили основную особенность нынешнего времени — беспрецедентное давление со стороны Запада на нас, прежде всего на Китайскую Народную Республику. И сегодня взоры многих государств, как и Беларуси, обращены к вам, в Пекин», — сказал Лукашенко.
Диктатор находится с визитом в Китае с 2 по 4 июня, сегодня проходит его встреча с председателем КНР.